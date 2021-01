Uomo minaccia di uccidere il suo ex capo: «Non ha accettato la mia richiesta di amicizia su Facebook»

Caleb Burczyk, un uomo residente nella città americana di Williston, North Dakota, è accusato di rapina e intimidazione per aver minacciato presumibilmente il suo ex capo per non aver accettato la sua richiesta di amicizia su Facebook per due giorni.

Secondo i documenti del tribunale ottenuti dal quotidiano locale Williston Herald, l'uomo di 29 anni ha inviato una richiesta di amicizia su Facebook al suo ex collega il 24 dicembre. Successivamente, Burczyk ha iniziato a inviare minacce, incluso un messaggio che diceva: «Accetta la mia richiesta di amicizia o ti ucciderò», secondo una dichiarazione giurata.

APPROFONDIMENTI CRONACA Violenza sessuale su una ragazza adescata su Facebook, arrestato un... APP Facebook Dating arriva in Italia e rincorre Tinder: dagli... LA TRUFFA Chiede amicizia su Facebook a una donna fingendosi malato: in 6 mesi...

Il 26 dicembre, il sospetto è stato filmato da telecamere di sorveglianza mentre prendeva a calci la porta del suo ex capo. Il 27 gennaio si terrà l'udienza preliminare sul caso. La cauzione è stata fissata a 25.000 dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA