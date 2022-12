Londra, a Gatwick clandestino trovato morto nel vano del carrello di un aereo arrivato dal Gambia

Il corpo di un uomo è stato trovato nel carrello di un aereo della compagnia tedesca "Tuifly". Il volo era arrivato all'aeroporto Gatwick di Londra dal Gambia lo scorso 7 dicembre. La polizia del Sussex ha detto che la scoperta è stata fatta intorno alle 4 del mattino. Le autorità hanno aperto un'inchiesta sul ritrovamento del cadavere.

Un portavoce dell'aeroporto di Gatwick ha dichiarato: «Questa è una notizia terribilmente triste e i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici del defunto». Non è la prima volta che episodi simili accadono in un aeroporto del nord Europa. Nel 2015, le autorità olandesi avevano scopero un corpo nel carrello di un aereo all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. L'anno scorso un immigrato si è aggrappato al carrello di un aereo ed è miracolosamentte sopravvissuto a un volo di 11 ore dal Sudafrica a Londra resistendo a temperature di meno 40 gradi sotto zero.

Man's body is found in undercarriage of plane that landed at Gatwick after flying from Gambia pic.twitter.com/jYdCOcMWGI

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) December 21, 2022