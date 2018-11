Ruba a bordo della sua motocarrozzina per disabili, arrestato l'ex uomo più grasso del mondo

Sabato 3 Novembre 2018, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 15:12

È accusato di aver rubato alcuni caricabatterie, cuffie auricolari, dopobarba e diverse confezioni di profumo a bordo del suo scooter per disabili dentro un negozio Walmart negli Stati Uniti. Il protagonista della vicenda è Paul Jonathan Mason, conosciuto come l'ex uomo più grasso del mondo, arrivato a pesare ben 360 kilogrammi.Il 57enne dovrà apparire di fronte alla corte con l'accusa di furto: sul suo motorino sono stati ritrovati i prodotti che l'uomo aveva rubato dal negozio per un ammontare di oltre 200 dollari. Il tutto a poche settimane dal suo ritorno in Inghilterra, dove si deve sottoporre a una nuova operazione.L'uomo arriverà in tribunale il prossimo 15 novembre e, secondo la legge americana, rischia una condanna a un anno di reclusione e una multa fino a 1.500 dollari. L'uomo ha già fatto sapere che, in assenza di fondi a disposizione, si difenderà da solo: non può infatti permettersi la parcella di un avvocato.Di recente Paul soffre di depressione dopo la rottura con la sua fidanzata Rebecca Mountain: per lei, l'ex uomo più grasso del mondo si era trasferito negli Stati Uniti.L'uomo tornerà in inghilterra per sottoporsi a una nuova operazione pagata dal NHS, il servizio sanitario nazionale britannico: si stima che le cure di Paul siano costate ai contribuenti circa centomila sterline all'anno, e quasi un milione e mezzo in totale.