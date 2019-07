Uomo sale sull'ala di un aereo: panico tra i passeggeri, arrestato. Il video è virale

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. https://t.co/LwkjRaFsey pic.twitter.com/xXuLJXlGw8 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) July 19, 2019

Venerdì 19 Luglio 2019, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 22:52

Un uomo hadi un aereo, quando èdel velivolo prima del decollo: in un video finito sui social e girato da uno dei passeggeri del volo, si vede l’uomo che si arrampica dal bordo del motore sull’ala e cammina verso la cabina.Lo strano incidente è avvenuto in, su un volo della Azman Air a Lagos: l’aereo stava aspettando il permesso per decollare quando l’uomo ha effettuato la pericolosissima manovra. Secondo la NAN, l’agenzia di stampa nigeriana, non si sa come l’uomo sia riuscito a superare i controlli, anche se l’aeroporto di Lagos già in passato aveva avuto ‘buchi’ nella sicurezza.I passeggeri a bordo, andati nel panico, avrebbero chiesto al pilota e all’equipaggio di poter scendere dall’aereo,: l’uomo, che è stato poi arrestato, avrebbe detto di voler andare in Ghana, ma si è rifiutato di rivelare come è riuscito a superare i controlli e accedere in quel settore dell’aeroporto.