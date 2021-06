Uomo resta intrappolato in una ventola, salvato dopo due giorni

Un uomo di 38 anni è rimasto intrappolato per due giorni all'interno di una ventola a Piner Road, nel nord della California.

Un poliziotto che stava indagando in un parcheggio sospetto a scoperto l'uomo lo scorso 8 giugno.

Come riferiscono i media locali, l'agente ha notato un cappello e l'attrezzatura agricola, scorgendo un uomo all'interno della ventola. Prontamente ha allertato i vigili del fuoco che lo hanno soccorso.

Nel verbale della polizia si legge che «l'uomo ha detto che gli piaceva fotografare i motori delle vecchie macchine agricole». Tuttavia «dopo le indagini si è scoperto che l'attrezzatura agricola non era antica e che l'uomo aveva molti più narcotici che attrezzatura fotografica. Perché l'uomo sia entrato nell'attrezzatuea agricola resta un mistero», ha dichiarato lo sceriffo di Sonoma City, in California.

L'uomo è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato. Ora verrà accusato di violazione di domicilio, possesso di droga e violazione della libertà vigilata per un precedente caso.