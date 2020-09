Uomo scappa a cavallo dalla polizia in autostrada: l'inseguimento ripreso in diretta tv Video

HORSE ON THE HIGHWAY IN CHICAGO @barstoolchicago pic.twitter.com/9jWoEaLAxm — Barstool Sports (@barstoolsports) September 21, 2020

Immagini andate in onda negli Stati Uniti dove Adam Hollingsworth, noto a Chicago come il "Dreadhead Cowboy", ha scatenato il panico in sella al suo cavallo cercando di seminare le volanti della polizia durante l'ora di punta sulla Dan Ryan Expressway.di oltre dieci miglia all'ora raggiungendo un picco di quindici. Alla fine è stato preso in custodia dagli agenti mentre il suo cavallo stava pazientemente in una vicina zona erbosa. Il signor Hollingsworth, 33 anni, a luglio era stato intervistato dal New York Times e aveva dichiarato di possedere quattro cavalli e di cavalcare in città a Chicago per "per promuovere un messaggio di unità".