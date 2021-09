Berlino, trans si dà fuoco davanti a un negozio ad Alexanderplatz, salvato dai commessi. «Hanno spento le fiamme con un estintore»

Orrore a Berlino dove un transgender di circa 40 anni si è dato fuoco in pieno centro, ad Alexanderplatz: i soccorsi sono subito intervenuti e il 40enne, per fortuna, non è in pericolo di vita. Secondo la polizia berlinese, «non ci sono indicazioni di un atto estremista»: è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Come riporta la Bild, il transgender si è cosparso di liquido infiammabile davanti alla sede della Galeria Kaukfhof, una catena di grandi magazzini, e si è dato fuoco: i dipendenti si sono precipitati fuori e hanno spento le fiamme con un estintore. Gravemente ferito, non è in pericolo di vita.