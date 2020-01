Scomparso nel Grand Canyon, uomo trovato vivo dopo 11 giorni al gelo

Ha passato 11 giorni da solo nel Grand Canyon, esposto al freddo e alle intemperie e senza cibo. Eppure un uomo di 58 anni è riuscito a sopravvivere fino a quando non è stato ritrovato da soccorritori in elicottero, lo scorso giovedì mattina.



Il signor Martin Edward O'Connor, del Texas, era scomparso il 22 dicembre. L'ultima volta era stato visto in un lodge nel Grand Canyon Village da solo. Giovedì, l'uomo è stato ritrovato sul New Hance Trail, uno dei sentieri escursionistici più difficili del canyon. Altri escursionisti hanno riferito di averlo visto sul sentiero prima che i ranger del parco riuscissero a salvarlo.



Le temperature nel Grand Canyon durante l'inverno possono scendere sotto lo zero durante la notte, con neve e ghiaccio che creano condizioni pericolose per i visitatori. Ciononostante, O'Connor è in condizioni di salute stabili.

