Uomo spara un colpo di balestra, si colpisce al petto: la freccia si ferma a un centimetro dal cuore | Video

Xiao Peng, un uomo residente nellanella regione del, è sopravvissuto miracolosamente dopo essere statosecondo quanto hanno raccontato i media locali.L'uomo che è stato portato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la freccia, che si è posizionata nel petto dell'uomoIl fatto è avvenuto accidentalmente, mentre l'uomo si trovava nella sua stessa abitazione.Secondo quanto riferito da Newsflare, infatti, il malcapitato ha raccontato di aver acquistato la balestra online per divertirsi a casa.Al momento l'uomo si sta riprendendo e la ferita non ha causato danni agli organi vitali.