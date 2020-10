Uomo sopravvive all'attacco di un coccodrillo marino nonostante le profonde ferite al volto

L'esperienza di un uomo australiano durante un momento di pesca subacquea è finito quasi in tragedia. L'uomo, sulla trentina, stava pescando a Pender Bay, quando è stato attaccato e morso da un coccodrillo marino, secondo quanto riferito da 7 NEWS.

L'uomo è riuscito a sopravvivere ed è stato portato in ospedale con profonde ferite al volto. In seguito ha assicurato che è stato «l'incidente più spaventoso che abbia mai vissuto in tutta la mia vita».

I coccodrilli marini sono i più grandi rettili del pianeta e possono raggiungere fino ai 6 metri di lunghezza e sono comuni nella regione dove si è verificato l'attacco.

Ultimo aggiornamento: 14:16

