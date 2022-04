Uomo sopravvive a una scarica elettrica e a una caduta da un palo alto quasi 8 metri

Un uomo è sopravvissuto a una scossa elettrica e alla caduta da un palo della corrente elettrica alto circa otto metri. Come riporta g1, l'incidente è avvenuto nella Comunità Rurale Paraná dos Moas, zona rurale del comune di Rodrigues Alves, Brasile.

Secondo i vigili del fuoco della città, per effettuare i soccorsi, i militari hanno dovuto utilizzare un motoscafo e seguire il fiume. L'uomo, identificato come Misael da Silva Araújo, 31 anni, lavora in una fattoria e sarebbe salito sul palo per cercare di fare una telefonata quando è stato colpito dalla scarica elettrica.

Un membro della famiglia, che ha preferito non essere identificato, ha affermato che Araújo è ricoverato all'ospedale regionale di Juruá, a Cruzeiro do Sul, e che ha riportato ferite alla mano e al ginocchio e per questo verrà sottoposto a un intervento chirurgico.

Dopo essere stato colpito dalla scarica, l'uomo è caduto dal palo e ha perso i sensi. I vigili del fuoco hanno anche affermato che i familiari e i vicini che hanno assistito all'incidente erano certi che Araújo fosse morto a causa della gravità dell'incidente. Tuttavia, dopo pochi minuti, l'uomo si è svegliato e ha lamentato forti dolori e ustioni alle mani e all'inguine.