Uomo sospettato di aver rubato una gallina al giudice si scusa e lo risarcisce con 500 euro

Il processo del caso dell'uomo sospettato di aver rubato una gallina a un vicino di casa, che è un giudice, si è svolto presso il tribunale di Viseu, Portogallo, e si è concluso con un accordo tra le due parti. L'indiziato risarcirà il magistrato di 500 euro.

Come riporta CM, in tribunale, l'imputato si è scusato per la sua condotta, ma ha sottolineato di non essere un ladro.



In considerazione di ciò, il giudice, che ha chiesto un risarcimento di duemila euro per danni morali, ha ritirato la denuncia penale nei confronti dell'uomo, che era stato condannato per il reato di furto, per il reato di lesioni aggravate e per il reato di diffamazione.