LEGGI ANCHE

Due taniche di benzina in mano. E un obiettivo: entrare nella cattedrale. Un uomo che aveva con sé, appunto, due taniche di benzina è stato arrestato ieri sera davanti alla cattedrale di San Patrizio a New York. Lo ha reso noto la polizia della metropoli.L'uomo, un residente del New Jersey di 37 anni, voleva entrare nel luogo di culto ma è stato fermato dalla sicurezza della cattedrale, che ha chiamato la polizia. L'episodio segue il devastante incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.