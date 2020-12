Uomo usa il lanciafiamme per entrare in casa dopo una forte nevicata

Timothy Browning, un uomo residente nella città di Ashland, Kentucky, USA, ha utilizzato un lanciafiamme per sciogliere i banchi di neve che si sono accumulati durante questi ultimi giorni davanti all'ingresso della sua abitazione.

In un video pubblicato da Jordan Podunavac su Facebook, che è diventato rapidamente virale, è possibile vedere Browning che per crearsi un varco tra la neve utilizza il lanciafiamme. Nella foga del momento l'uomo addirittura spara in aria le fiamme un paio di volte, come per festeggiare la sua vittoria contro la neve. Non passa di certo inosservato il suo outfit particolarmente leggero a dispetto delle rigide temperature, fatto di berretto, vestaglia e scarpe da ginnastica, mentre fuma incurante del freddo una sigaretta.

«Questo video conferma che il lanciafiamme è il nuovo aspirapolvere quando si tratta di necessità domestiche. Hai bisogno di liberare il tuo vialetto? Lanciafiamme. Rimuovere un cespuglio? Lanciafiamme. Uccidere un ragno? Lanciafiamme», ha commentato divertito un internauta.

