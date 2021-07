Uomo vampiro uccide e beve il sangue di dieci bambini: arrestato

Ha rapito e ucciso a sangue freddo dieci bambini, e come un «vampiro assetato» ne ha bevuto il sangue, secondo quanto riportano le autorità. Il pericoloso omicida è un ragazzo di 20 anni, Masten Milimo Wanjala, arrestato in Kenya per l'omicidio di due bambini i cui corpi sono stati trovati in una zona boschiva della capitale, Nairobi.

Il giovane ha ammesso di aver ucciso a freddo dieci minorenni, come ha dichiarato la polizia, che ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati