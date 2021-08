Stati Uniti, l'uragano Henri punta New York: dichiarato lo stato di emergenza. Annullato concerto a Central Park con Bocelli

La tempesta tropicale Henri sta prendendo forza, trasformandosi così in uragano di categoria 1. Henri, che si dirige verso la costa nordorientale degli Stati Uniti, sta puntando ora New York, dove il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato lo stato di emergenza. Lo riporta il Centro nazionale per gli uragani statunitense. Secondo i meteorologi, l'uragano dovrebbe toccare terra fra qualche ora sulla costa nordorientale tra la regione New England e Long Island. Massima allerta anche a Boston.

Il maxi-concerto in corso al Central Park è stato interrotto per il peggioramento delle condizioni meteo sopra New York, legato all'arrivo sulla costa nordorientale degli Usa dell'uragano Henri. La folla di decine di migliaia di persone presenti all'evento è stata invitata a lasciare immediatamente il parco e a mettersi al riparo guadagnando l'uscita più vicina. Poco prima l'inizio del concerto il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato lo stato di emergenza, ma allo stesso tempo dato il via libera alla kermesse.

A Tropical Storm Warning is in effect citywide as #HurricaneHenri makes landfall early Sunday morning. ➡️ Flood Watch from 8PM tonight to 8AM Monday

➡️ Storm Surge Warning in parts of Bronx and Northern Queens

➡️ Follow @NotifyNYC for more info pic.twitter.com/NfuniP3M4B — City of New York (@nycgov) August 21, 2021

Mancavano ancora oltre due ore alla fine del concerto aperto da Bocelli, con le esibizioni delle star più attese come Bruce Springsteen e Paul Simon, quando un forte vento e una pioggia battente hanno cominciato ad abbattersi su Manhattan. «A causa dell'avvicinarsi di un peggioramento delle condizioni meteo tutti i partecipanti all'evento devono dirigersi con calma verso l'uscita a loro più vicina ed uscire dal parco», il messaggio della polizia di New York, che però per evitare allarmismi e scene di panico ha sottolineato come non si fosse di fronte a un'emergenza. «Per favore - l'appello degli agenti - fatevi aiutare se serve dal nostro personale».

Tennessee, 10 morti per le alluvioni

Salgono a dieci, tra i quali due bambini, i morti e a 40 i dispersi della grave alluvione che ha colpito la contea di Humphreys, nello stato americano del Tennessee. I due bimbi sono stati spazzati via dalla corrente dal luogo in cui si trovavano con il padre. Nella contea di Hickman, vicino a Humphreys, invece, il fiume Piney è salito a quasi dieci metri, superando di oltre tre metri e mezzo il precedente record, stabilito nel 2019.

I meteorologi hanno riferito che sono attese più piogge per tutta la notte, quindi le autorità hanno istituito un'area di incontro in una palestra scolastica per consentire ai cittadini di riunirsi lì, come riferito dalla Cbs. Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha pubblicato un messaggio sui suoi social media esortando i cittadini a «fare attenzione alle crescenti inondazioni causate dalle forti piogge in alcune parti del Tennessee centrale». «Stiamo lavorando attivamente con i funzionari e con i primi soccorritori, mentre aiutiamo i cittadini nelle aree allagate», ha affermato.