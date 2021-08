Uragano Ida spaventa gli Stati Uniti, in arrivo nelle prossime ore: «Rischio aree inabitabili per mesi»

New Orleans trema all'arrivo dell'uragano Ida che si rafforza mentre si avvicina alle coste della Louisiana. Ora è di categoria 2 e nelle prossime ore, quando toccherà terra, è atteso diventare categoria 4. Dopo essersi abbattuto su Cuba l'uragano si muove verso le coste della Louisiana dove è atteso domenica, giorno del 16mo anniversario di Katrina, l'uragano più letale della storia americana. Con venti previsti fino a 200 chilometri all'ora, Ida rischia di spazzare via e rendere inabitabili aree costiere dello stato «per settimane e mesi», ha messo in guardia il National Weather Service, l'agenzia governativa per le previsioni meteorologiche. «Ida è estremamente pericolo», avverte l'Hurricane Center. La sindaca di New Orleans, LaToya Cantrell, parla di «drammatica minaccia» e invita i residenti a lasciare la città o a prendere tutte le precauzioni possibili.

APPROFONDIMENTI ENERGIA Petrolio, prezzi in fiamme per uragano nel Golfo del Messico STATI UNITI Uragano Henri arriva a New York, fulmine colpisce il One World Trade... IL METEO Meteo, da Lucifero al maltempo: l'Italia cambia pelle (e...

This afternoon, I held a call with the head of FEMA and governors ahead of Hurricane Ida to discuss preparations for what is expected to be a dangerous storm. If you are in the storm’s path, please comply with local evacuation instructions. pic.twitter.com/YzKw9B4utY — President Biden (@POTUS) August 27, 2021

L'uragano Ida è «molto pericoloso». Lo afferma Joe Biden invitando la popolazione della Louisiana a «fare attenzione e a prepararsi». «Se dovete andare in una delle strutture pubbliche allestite per trovare riparo accertatevi di avere la mascherina e di praticare il distanziamento sociale perché stiamo ancora combattendo contro il Covid», ha detto.

L'uragano Ida in arrivo nelle prossime ore

«Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte e a questo punto non possiamo ordinare più evacuazioni obbligatorie», dice spiegando che farlo creerebbe ulteriori ingorghi sulle strade complicando i soccorsi nel caso in cui le cose dovessero precipitare repentinamente. Nella città i preparativi sono in corso: i negozi blindano le vetrine con il legno, i supermercati sono presi d'assalto, le case messe al sicuro come possibile, i turisti rispediti a casa. Il Quartiere Francese, cuore di New Orleans, è deserto mentre il sole ancora splende. Fra i residenti la paura è molta. Il fatto che Ida sia attesa nel giorno dell'anniversario di Katrina non è visto come un buon segnale. A questo si aggiunge che Ida è prevista come un uragano di categoria 4: Katrina, che era 'solo' di categoria 3, fece oltre 1.800 morti causando danni per miliardi di dollari. Il tutto senza contare il Covid, che espone la popolazione ulteriori rischi.

4PM CT Ida Update - The time to act is NOW. Hurricane Ida is now forecast to make landfall as a category 4 hurricane. This will bring SIGNIFICANT impacts to Southern Louisiana and Southern Mississippi. No major changes to the track at this time, moved just a touch to the east. pic.twitter.com/MRIiBaHTFt — NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 27, 2021





Joe Biden segue dalla Casa Bianca gli sviluppi meteo temendo il peggio, ovvero il ripetersi dell«incubò George W. Bush, l'ex presidente al bivio fra la guerra in Afghanistan che aveva avvito in risposta all'11 settembre e sommerso dalle critiche per la 'debaclè su Katrina. Biden ha sentito il governatore della Louisiana e fatto il punto con la Federal Emergency Management Agency ricevendo rassicurazioni sui preparativi. La protezione civile ha infatti riferito di aver già posizionato nell'area del Golfo del Messico generatori di energia elettrica, cibo e acqua in modo di essere da subito pronta a rispondere a un'eventuale emergenza. Il timore è che Ida si muova lentamente a terra: questo significherebbe piogge più intense e quindi un più alto rischio di inondazioni soprattutto a New Orleans, che resta vulnerabile nonostante gli investimenti miliardari seguiti a Katrina.