Uragano Trump sul G20, ed è sfida ai cronisti

Venerdì 30 Novembre 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 16:09

NEW YORK - Il G20 di Trump comincia a bordo dell’Air Force One.Poco dopo il decollo alla volta di Buenos Aires, infatti, l’amministrazione americana cancella il bilaterale con Putin. Una mossa che è un colpo di scena a metà, considerato che la decisione era nell’aria già da alcuni giorni per via delle tensioni, vere e proprie aggressioni, in Crimea.Non solo.Il tycoon si agita, è intento a parare colpi sul fronte di nuovo torrido del Russiagate.Ma alla fine sbarca, con Melania di fianco, e indossa il solito sorriso di plastica.Ad accoglierlo, unica nota positiva dell’alba di questo vertice, il padrone di casa nonché amico di vecchia data Mauricio Macri.I due si conoscono da decenni, da quando erano spogli di qualsiasi veste istituzionale. Entrambi molto giovani al tempo, entrambi impegnati a conquistarsi fette e incassi dei rispettivi mercati immobiliari.Trump, come sempre, non perde occasione di buttarla sul personale, di evidenziare lacci di comodo che hanno il potere di farlo sentire più a suo agio, specie quando si muove in terra straniera.«Io e Mauricio siamo amici da tanto, da moltissimi anni», afferma a margine di una prima colazione di benvenuto. «Lui era già un uomo in gamba, io soltanto un civile».Fa una pausa, poi riprende: «Pochi di voi avrebbero immaginato che sarei diventato presidente!». E sorride ai giornalisti con aria di scherno, quasi di sfida.Stati Uniti e Argentina discutono di forniture militari e si tuffano insieme in un G20 che rischia di essere un flop.The Donald ha in agenda una mezza dozzina di leader stranieri, ma l’evento più atteso è la cena con Xi Jinping.Entro gennaio, l’aquila a stelle e strisce e il dragone rosso devono risolvere la questione del commercio e dei dazi e questo ha tutta l’aria di essere l’ultimo momento utile per capirsi. Per evitare, cioè, uno scontro da miliardi di dollari di barriere di cui nessuno è in grado di prevedere le conseguenze.48 ore.48 ore di un Trump che, come un uragano, investe diplomazie, equilibri e grandi della Terra.