Uranio, il presidente Rohani: «L'Iran ha superato la soglia di arricchimento del 63%»

«L'Iran ha effettuato un arricchimento dell'uranio al 63% e se necessario, inizieremo immediatamente ad arricchire l'uranio al di sopra di questo livello»: lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani, citato dalla TV di Stato. «La forza dell'Iran e delle nostre forze armate è alta solo per scopi di deterrenza e difesa», ha premesso Rohani, assicurando che l'arricchimento dell'uranio non è legato allo «sviluppo di armi nucleari». «Gli Stati Uniti e l'Europa dovrebbero saperlo e capire che le attività nucleari iraniane sono completamente pacifiche e che il nostro arricchimento è per le esigenze del Paese nei settori medico ed energetico», ha aggiunto Rohani, citato dal sito della presidenza iraniana.

L'Iran arricchisce uranio a livelli di purezza che «solo i Paesi che producono bombe stanno raggiungendo», aveva detto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in un'intervista al Financial Times. Grossi aveva definito la situazione «molto preoccupante», perché il programma di sviluppo nucleare iraniano è diventato più sofisticato negli ultimi due anni. «Un paese che arricchisce l'uranio al 60% è una cosa molto seria, solo i Paesi che producono bombe raggiungono questo livello». Grossi ha riconosciuto il diritto sovrano dell'Iran a sviluppare il proprio programma, ma ha avvertito che «questo è un grado che richiede un occhio vigile».