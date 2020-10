Urina come fertilizzante in agricoltura: l'idea di una start up francese

Una start-up francese sta cercando di convertire l'urina in un prodotto da utilizzare in agricoltura. L'idea dell'azienda è quella di raccogliere e trattare l'urina per sviluppare un fertilizzante da un'abbondante risorsa umana naturale. Lo riporta l'Independent.

Toopi organics - dal nome in inglese "to pee" - è attualmente in attesa di ottenere il via libera dalle autorità per vendere i propri prodotti a base di urina. Il concetto è nato dopo che Michael Roes, che gestiva un'azienda che si occupa di fertilizzanti organici, ha incontrato qualcuno che lavorava nel settore dei bagni di compostaggio e che si lamentava della difficoltà di sapere cosa fare con tutta l'urina rimanente.

Gli scienziati hanno discusso per anni dell'uso dell'urina come fertilizzante organico, date le sostanze nutritive in essa contenute. "È assolutamente possibile utilizzare l'urina umana come fertilizzante", ha detto a Scientific American all'inizio dell'anno Helvi Heinonen-Tanski, uno scienziato ambientale. Questo perché l'urina contiene alti livelli di azoto, potassio e fosforo, ingredienti principali nei fertilizzanti, secondo la pubblicazione.

La start-up afferma che la loro idea non è solo un buon modo per utilizzare un prodotto considerato di scarto, ma è ricco di sostanze chimiche utili per l'agricoltura. Raccoglierebbe l'urina da feste e laboratori, per esempio, e la tratterebbe per decontaminarla e aggiungere batteri per sbloccare il suo potenziale come prodotto agricolo.

Ultimo aggiornamento: 19:57

