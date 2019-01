Usa, il 2018 di Trump è da record: 2,6 milioni di posti di lavoro in più

Venerdì 4 Gennaio 2019, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 16:03

NEW YORK - 312mila nuovi posti di lavoro soltanto a dicembre, più di due milioni e 600mila unità in un 2018 che finisce nell’archivio dei record. Nessuna frenata, dunque: l’economia degli Stati Uniti non si ferma più.Dati oggettivamente mostruosi, numeri che si collocano ben al di là di qualsiasi previsione. In particolare in quest’ultimo mese, analisti ed esperti auspicavano, peraltro poco fiduciosi, 177mila innesti. Le cifre pubblicate dall’Unità per le Statistiche del governo raccontano, però, un’America diversa, in forma smagliante nonostante le incertezze della politica e le oscillazioni della borsa.Le stime erano al ribasso, peraltro, perché gli economisti temevano e temono tuttora le difficoltà riscontrate dagli imprenditori nell’individuare candidati adeguati, ma soprattutto disponibili. Con un tasso del 3.9%, considerato “naturale” o “fisiologico”, infatti, la disoccupazione in buona sostanza non esiste più e si fa ogni giorno un po’ più complicata la ricerca di manodopera, qualificata e non.Per una crescita generale che, infine, si mostra ben sparpagliata tra i settori più svariati: dall’edilizia all’industria manifatturiera, dalla sanità al terziario.Su anche i salari (+3,2%) e gli angoli del sorriso di Donald Trump che su Twitter celebra, oltre all’occupazione, il suo indice di popolarità tra le fila del partito repubblicano: 93%.Muscoli della politica tirati a lucido, insomma, per la possibile sfida della vita di questo 2019: quella dell’impeachment.