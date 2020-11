Usa 2020, Amanda Knox: «I prossimi 4 anni non saranno peggio dei miei in Italia». Selvaggia Lucarelli risponde così

Elezioni Usa 2020, un tweet choc di Amanda Knox indigna tutta l'Italia. Nelle ultime ore decisive per lo spoglio, l'ex studentessa dell'Università per stranieri di Perugia ed ex imputata per l'omicidio di Meredith Kercher, commenta con un'uscita decisamente fuori luogo.

«Comunque vada, qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non potranno essere brutti come quelli che ho passato studiando all'estero, in Italia», il tweet di Amanda Knox. Un commento, quello dell'ex fidanzata di Raffaele Sollecito, che ha fatto infuriare tanti utenti italiani, che si sono lasciati andare a sfoghi, critiche e insulti bilingue.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

«Sei un mostro, vergognati», «Fa anche la vittima, come se fosse stata costretta a venire a studiare in Italia e fosse stata rapita» - i vari commenti degli utenti italiani inferociti - «La prossima volta magari eviti di ammazzare una povera ragazza», «Hai anche il coraggio di fare ironia, sappi che in Italia non sei la benvenuta».

La miglior risposta, comunque, arriva da Selvaggia Lucarelli. La giornalista, conduttrice e blogger replica così ad Amanda Knox: «Potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith».

Potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 4, 2020

