Usa 2020, Bolton: voterò Biden, Trump un pericolo per l'America

L'ex consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton ha detto in una intervista al Daily Telegraph che intende votare per Joe Biden alle prossime presidenziali. L'endorsement arriva alla vigilia dell'uscita del suo libro «The Room Where It Happened», con rivelazioni bomba contro Donald Trump.

LEGGI ANCHE Trump beffato da TikTok, spalti vuoti nel comizio a Tulsa

«Nel 2016 votai per Trump e non per Hillary Clinton ma ora, avendo visto questo presidente da vicino, non posso farlo di nuovo. La mia preoccupazione è per il Paese, e lui non rappresenta la causa repubblicana che voglio sostenere», ha spiegato.

«Il presidente non ha una base filosofica o una strategia, non conosce la differenza tra interesse nazionale degli Usa e gli interessi di Donald Trump», ha dichiarato. «C'è una confusione tra l'interesse nazionale e il suo interesse personale, cosa che è molto pericolosa per il Paese», ha proseguito.

«Il presidente si comporta come se pensasse che questo (l'interesse nazionale, ndr) sia una piccola azienda a gestione familiare, ma le questioni sono troppo importanti per il Paese per essere gestite in questo modo», ha aggiunto. «Questo significa che non c'è coerenza o strategia. Una decisione presa un giorno può facilmente essere cambiata il giorno dopo», ha denunciato.

Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA