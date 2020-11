Usa 2020, da Jennifer Aniston a Mike Tyson: come hanno votato le star americane

Il voto non è segreto negli Stati Uniti, soprattutto per le star. Stelle del cinema o della musica come Jennifer Aniston, Lady Gaga, Billie Eilish, ma anche campioni dello sport come Mike Tyson e James Lebron hanno preso una netta posizione durante la campagna elettorale. C'è chi si è schierato per Joe Biden e chi ha fatto il tifo il presidente uscente Donald Trump. Sui social i vip hanno pubblicato foto che li mostrano intenti a esprimere il loro voto e appelli a votare.

Jennifer Aniston ha espresso la sua preferenza via posta e ha chiesto ai fan di non saltare la chiamata ai seggi. Stesso appello anche da Lady Gaga, Billie Eilish e Beyoncé, che si sono fatte immortalare mentre votavano. In questi casi è stato chiaro il sostegno alla coppia Biden-Harris, mentre l'attore Scott Baio ha invitato a votare per Donald Trump. Nelle scorse settimane l'endorsement al presidente in carica è arrivato anche da Mike Tyson, per prima volta alle urne, e Jon Voight.

«Non andatevene senza votare. Assicuratevi che il vostro voto sia stato convalidato. Siate in fila per votare prima dell’orario di chiusura e potrete ancora votare. Non lasciate che i liberal vincano grazie a frodi o truffe», ha scritto su Twitter Scott Baio, famoso per il suo ruolo in "Happy Days".

Do NOT leave without VOTING. Make sure your VOTE was accepted. Be in line to VOTE BEFORE the closing time and you CAN still VOTE.

DO NOT LET THE LIBERALS WIN BY FRAUD OR CHEATING!

🇺🇸 — Scott Baio (@ScottBaio) November 3, 2020

«Ho votato per Joe Biden e Kamala Harris - ha dichiarato invece l’attrice di "Friends" su Instagram - Ho inviato il mio voto e l’ho fatto presto. Ho votato per loro perché attualmente la nazione è divisa come mai prima di oggi. In questo momento alcuni uomini al potere stanno decidendo cosa le donne possono e non possono fare con il proprio corpo. Il nostro attuale presidente ha deciso che il razzismo non è un problema. Ha ripetutamente e pubblicamente ignorato la scienza... troppe persone sono morte».

E poi ancora: Sarah Jessica Parker ha chiesto agli americani di non restituire a Donald Trump la possibilità di governare per quattro anni ancora. Bruce Springsteen ha criticato duramente il Tycoon, definito molto spesso dallo star system come «misogino», «razzista», «disgustoso». Brad Pitt si è impegnato attivamente in campagna elettorale e ha scelto di essere voce narrante della campagna elettorale fatta dal candido democratico.

Ultimo aggiornamento: 03:28

