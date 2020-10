Usa 2020, Mike Pence contro Kamala Harris: ecco il dibattito tra i vice

La solitudine dei numeri secondi.

Peggio del primo dibattito televisivo tra Trump e Biden non può esserci nulla e allora ecco che tocca ai vice: Mike Pence contro Kamala Harris.

L’ultraconservatore cattolico dell’Indiana contro la progressista pluralista della California.

Quasi due “Americhe” diverse poste l’una di fronte all’altra, con una barriera di plexiglas nel mezzo.



Pence, infatti, è entrato più volte in contatto con il caos di contagi che attanaglia la Casa Bianca e sarà quindi costretto a quattro metri di distanza nonché dietro a un vetro. La Harris, dal canto suo, punterà con ogni probabilità proprio su quel caos per piegare l’avversario e vincere una sfida, di contenuti e di estetica, che assume di colpo una rilevanza addirittura epocale.

E questo non tanto perché, come (de)scrive approssimativamente qualcuno che quasi sembra sfregarsi le mani, Trump rischierebbe di morire o comunque di dover cedere il posto a Pence. Ma perché considerato che il secondo e il terzo dibattito tra i due candidati potrebbero saltare o comunque essere nuovamente fagocitati da colpi bassi e insulti, il faccia a faccia di questa notte rischia di rivelarsi l’ultima e unica occasione per entrare nel merito delle questioni che stanno davvero a cuore agli americani.

Covid e sanità, certo.

Ma anche economia, lavoro e sicurezza.

Ché non si vive (e non si muore) solo di virus.



Emergono poi altri elementi interessanti.

Ad esempio, l’età dei due protagonisti: 61 contro 55 (56 il 20 ottobre, ndr).

13 di meno di Trump contro 22 di meno di Biden.

Sensibilmente più giovani, insomma, dei rispettivi big, ma non per questo privi di ambizioni presidenziali.

Chissà, magari già in occasione del prossimo giro.

Tutto tranne che un’amichevole, dunque. Non una mera esibizione, bensì l’ennesimo appuntamento cruciale.

A Salt Lake City presso l’Università dello Utah, alle ore 21:00 locali (5:00 del mattino ora italiana, ndr), alla notte degli eredi della politica americana.

Chiamati a difendere le follie del presidente in carica e ad attaccare per conto di chi presidente vorrebbe diventarlo.

L’uno contro l’altra, con un vetro davanti e senza nessuno alle spalle.

La solitudine dei numeri secondi.

