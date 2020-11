Usa 2020, Donald Trump nella notte diventa il favorito per gli scommettitori: «Non accadeva da luglio»

I sondaggi alla vigilia del voto negli Stati Uniti davano per vincente Joe Biden, ma con Donald Trump è un testa a testa e ora l'attuale presidente risulta il favorito dagli scommettitori. Secondo Oddschecker, che confronta le probabilità di tutti i principali siti di scommesse nel Regno Unito, i bookmakers danno per vincente il tycoon a scapito del democratico Joe Biden. «Donald Trump è dato in vantaggio dagli scommettitori per la vittoria alle presidenziali per la prima volta da luglio, scrive Betfair sul suo account Twitter.

Sulle elezioni americane sono stati scommessi oltre 369 milioni di sterline. Nell'ultima ora, poco più del 62% di tutte le scommesse sono state piazzate su Donald Trump. «La popolarità di Donald Trump in Florida è stata una sorpresa per i bookmakers», sottolinea il capo del marketing di OddsChecker, Sam Eaton.

BREAKING: DONALD TRUMP HAS GONE FAVOURITE FOR THE FIRST TIME SINCE JULY TO WIN THE 2020 US ELECTION ON @BetfairExchange — Sam Rosbottom (@SamRoscoe) November 4, 2020

«Le possibilità di Donald Trump di vincere le elezioni in questa fase - continua - sono significativamente migliori di quanto non fossero a questo punto nel 2016. Ovviamente, con il clima attuale, il voto è molto diverso, ma a quest'ora nel 2016 le sue probabilità di vittoria erano del 14,3%».

