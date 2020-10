Usa 2020, in Florida è il momento della verità: doppio comizio Trump Biden

Niente Florida, niente Casa Bianca.

Una vecchia regola repubblicana, non scritta ma storicamente validissima, che per Donald Trump potrebbe valere persino doppio.

Sì, perché a osservare la geografia del voto, delle possibili vittorie e delle possibili sconfitte, se il presidente ce la fa qui, allora ce la fa. Se viceversa perde, allora è proprio qui che comincia a sgretolarsi il suo sogno di “rendere l’America di nuovo grande”.

Doppio comizio, dunque. Scherzo del destino di due calendari che si accavallano in questa sorta di super giovedì e che a questo punto rischiano di definire il futuro di un’intera nazione.

Trump da una parte, Biden dall’altra, entrambi a Tampa.

Il tycoon, nel primo pomeriggio, fuori dallo stadio (stadio in cui si vota, peraltro. Al limite del regolamento che impedisce di tenere manifestazioni politiche in prossimità dei seggi, ndr).

Lo sfidante democratico, invece, in prima serata in un piazzale di macchine e di distanziamento sociale per il più classico dei drive-in.

I copioni sono grosso modo gli stessi: economia e lavoro che devono ripartire a qualsiasi costo contro maggiore prudenza e addirittura lockdown.

The Donald è paradossalmente molto amato da queste parti, dove al contrario sono assai poco amate le tasse. E dove i latinos spesso sono esuli cubani e venezuelani che di socialismo, no, non vogliono nemmeno più sentir parlare.

Ma la partita è in bilico, come del resto lo è stata sempre, per definizione negli “swing states”, Stati in bilico, appunto (nel 2000 George W. Bush sconfisse Al Gore con un distacco di 537 voti, ndr).

E, per quanto l’arancione incassi il primo sondaggio favorevole stando al quale sarebbe avanti di mezzo punto, la percentuale è talmente esigua che non fa testo.

Anche per gli indecisi, è arrivato il momento di decidere.

Ci si gioca il tutto per tutto e ci si potrebbe ricordare di questa giornata come di quella decisiva.

