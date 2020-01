Usa 2020, Hillary Clinton a gamba tesa su Sanders: «Bernie non piace a nessuno»

«Non piace a nessuno e nessuno vuole lavorare con lui. È un politico di carriera, in vita sua non ha mai realizzato nulla».

Parole come bombe che esplodono sulla candidatura di Bernie Sanders.

Parole che non sarebbero suonate affatto strane, se le avesse pronunciate Donald Trump.

Parole che viceversa scatenano un terremoto nel Partito Democratico perché venute fuori dalla bocca di Hillary Clinton.

Hillary che, involontariamente, si converte per la seconda volta nella storia nella migliore alleata del tycoon.

Sanders, infatti, lo ha già battuto una volta, nel corso delle primarie 2016.

A quanto pare, però, le antiche ruggini tra i due sono tutt’altro che superate al punto da spaccare il fronte dem nel momento più delicato e forse già decisivo.

Quello dell’impeachment, in corso al Senato e da utilizzare quanto meno come narrazione per screditare il presidente.

E quello della scelta di un candidato attorno al quale costruire un sostegno corale e totale affinché si possa maturare anche una sola chance di riprendersi la Casa Bianca.

Casa Bianca che, invece, appare lontanissima.

Perché da un lato c’è una platea di sinistra litigiosa, vuota di proposte e oggettivamente inconcludente, mentre dall’altro c’è un Trump che da Davos suona la carica dei numeri di un’economia arrembante, di un partito repubblicano quasi ottuso in termini di supporto e, più in generale, di una campagna elettorale che non ha interrotto mai.

Non è, insomma, il momento di dividersi.

E, soprattutto, non è il momento di Hillary Clinton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA