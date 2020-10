Usa 2020, Biden vola nei sondaggi: +14% su Trump dopo il primo dibattito

Quattordici punti percentuali, con un vantaggio quasi raddoppiato rispetto alle precedenti rilevazioni.

Il sondaggio realizzato da Nbc News e Wall Street Journal parla chiaro: dopo il primo dibattito televisivo, Joe Biden vola e Donald Trump trema.

Il caos di zero contenuti e troppi insulti sembra dunque premiare l’ex vice di Obama che, per un intervistato su due, avrebbe «un miglior temperamento per essere presidente».

L’uomo giusto, insomma, oramai a meno di un mese dal voto.

Attenzione, però, a dare la partita per conclusa prima ancora che cominci.

In primis perché Hillary Clinton e il 2016 insegnano che i numeri sono una cosa e che la realtà dei fatti può esserne invece un’altra, completamente diversa.

In secondo luogo perché nel frattempo è maturato l’ennesimo colpo di scena: quello di Trump positivo al coronavirus.

Sarà dunque importante, se non addirittura fondamentale, capire quando e soprattutto come il tycoon uscirà dalla morsa del Covid.

Se come l’irresponsabile indegno di guidare gli Stati Uniti o viceversa come il guerriero solitario capace di vincere anche questa battaglia.

E, a cascata, magari proprio grazie alla narrativa dell’eroe, pure quella del 3 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA