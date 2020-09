Usa 2020, Trump avanti su Biden: ecco il sondaggio bomba di Rasmussen Reports

Sorpasso: 47% contro 46%.

Questa volta, per la prima volta in assoluto, avanti c’è Donald Trump.

L’ultimo sondaggio esplode come una bomba nel cuore della battaglia elettorale che infuria oramai a un mese e mezzo dal voto.

La posta in gioco con Biden è la Casa Bianca, il colpo di scena degli Usa lo registra Rasmussen Reports.

La società americana, che orbita sì attorno ad ambienti conservatori ma che gode altresì dell’attenzione e persino della stima di parte della platea democratica, pubblica il dato e contestualmente ne sottolinea l’irrilevanza statistica. Un solo punto percentuale, considerato appunto tecnicamente insignificante, tuttavia carico di un valore simbolico enorme.



Guai a crogiolarsi in un numero tanto piccolo, in generale in sondaggi che da strumenti di informazione si sono convertiti sempre più in strumenti di propaganda.

Persino il presidente dei tweet si guarda bene dal farlo, continuando a calcare la mano, invece, sul successo diplomatico in Medio Oriente e persino sul ritorno del football universitario.



La partita, quella politica e non soltanto quella della palla ovale, è ancora tutta da giocare.

Trump lo sa, ma, per la prima volta, la affronta con un “piede” percentuale davanti al suo avversario.

