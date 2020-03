Usa 2020 e Super Tuesday, è il momento della verità per i dem: tutti contro Sanders

Tutti contro Bernie Sanders.

“Super martedì” di voto in America, è il momento della verità, il partito democratico suona la carica dei suoi.

E la suona non contro Donald Trump, ma contro l’unico vero leader che, tuttavia, del partito democratico non è o perlomeno non è fino in fondo.

Il senatore dello Stato del Vermont, oltre a essere un indipendente e un socialista, è uno in grado di parlare al popolo occhi negli occhi, è uno vecchio ma vicinissimo ai giovani, è, insomma, uno straordinario spirito libero.

Un candidato affascinante per la folla della sinistra vera.

Una spina nel fianco per l’establishment della sinistra finta.

Che, non a caso, gli si rivolta contro sperando di spazzarlo politicamente via assieme alle sue idee di redistribuzione della ricchezza, di eguaglianza sociale e di sanità garantita.

Ecco che le file si compattano, dunque.

Neanche tanto a sorpresa, un po’ come già accaduto, in fondo, al tempo di Hillary Clinton.

Pete Buttigieg e Amy Klobuchar si ritirano e pressoché contestualmente si affrettano ad annunciare il supporto delle loro truppe elettorali a Joe Biden.

Stessa mossa, con un tempismo che sa quasi di concerto e di sospetto, per Beto O’Rourke, già fuori dalla corsa alla Casa Bianca, ma comunque capace di incidere per qualche punto percentuale.

Il sistema corre ai ripari nel tentativo di proteggere se stesso.

Prima che sia troppo tardi.

Prima, cioè, che l’onda di Bernie travolga tutto e tutti con il cambiamento vero.

Ora non resta che aspettare per capire se l’insieme di queste mosse sia sufficiente oppure no a fermare il ciclone Sanders. O ancora, viceversa, se si produca involontariamente l’effetto opposto. Ovvero quello di rafforzare il candidato “martire” vestito di troppi attacchi e con indosso il mantello della stanchezza diffusa maturata nei confronti della politica tradizionale.

La stessa stanchezza che ha consentito a Trump di vincere le elezioni quattro anni fa.

Saranno loro a battersi nel centro dell’arena di novembre?

O che ruolo potrebbe avere Michael Bloomberg in questa giornata storica?

Si decide per un terzo dei delegati e, quasi certamente, per l’alternativa al tycoon.

L’America al voto. Nella notte, forse, già la risposta di un nome solo.

