Usa 2020, Trump chiama il popolo (deluso) di Sanders: «Venite con me!»

Per Sanders è finita, per Trump comincia adesso.

O meglio ricomincia, con una corsa alla Casa Bianca e con una campagna elettorale che, in realtà, non sono finite mai. E con una strategia che di colpo appare ancora più chiara e meglio definita: tendere la mano all’oramai ex rivale socialista e soprattutto al suo popolo deluso.

Lo pensa da tempo, ci si è “appoggiato” più volte nei suoi comizi e ora lo dice espressamente in un tweet:

«Bernie Sanders è FUORI! Grazie a Elizabeth Warren. Se non fosse stato per lei», pungola il tycoon, «Bernie avrebbe vinto il Super Tuesday quasi in ogni Stato!».

E ancora, rincarando ulteriormente la dose, «È finita proprio come i democratici e il Comitato Nazionale Democratico volevano, come il fiasco della disonesta Hillary».

Infine, il passaggio chiave, la proposta soltanto apparentemente folle:

«Il popolo di Bernie dovrebbe confluire nel Partito Repubblicano, ACCORDO!».



“Soltanto apparentemente folle” perché, per quanto distanti anni luce in termini di rispettive orbite politiche, c’è un aspetto che accomuna e che quasi sovrappone Trump e Sanders: sono due candidati anti establishment.

O perlomeno così vengono percepiti dal grande pubblico.

The Donald ci ha costruito sù la sua fortuna quattro anni fa e, neanche a dirlo, non vede l’ora di ripetersi.

Ma anche il senatore del Vermont ne ha da sempre fatto il suo cavallo di battaglia.

Un indipendente, corpo estraneo scomodo di un Partito Democratico, che non a caso non ha esitato a sbarrargli la strada a ogni occasione buona. Ultima proprio quella del Super Tuesday, citata dall’arancione.

Entrambi, insomma, sono l’esatto opposto di ciò che era Hillary Clinton nel 2016 e di ciò che è Joe Biden oggi, in prospettiva 2020.

La gente comune contro “il Palazzo”, un Paese enorme contro la roccaforte Washington che sa di casta.



Al di là della provocazione (fondata) del presidente, del suo nemmeno troppo sottinteso «Venite con me!»,

Ma, incredibile nell’incredibile, dell’ipotesi astensione ce n’è un’altra persino peggiore.

Ossia che l’armata di Sanders si ribelli, almeno in parte, al punto da votare contro.

Contro un partito in cui fatica a riconoscersi, contro l’ennesima immagine sbagliata di un arrocco in cui non si rispecchia, contro una sinistra finta in cui non crede più.

Una miscela di “contro” grave e tale da giustificare, quasi da invogliare, di votare addirittura “per”.

Per Trump.





