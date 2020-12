Usa 2020, Trump all’ultima crociata: il Texas non ci sta e va fino alla Corte Suprema

Se l’America fosse un film, questo sarebbe il momento dello scontro finale, dello scoppio, delle fiamme. Dei due protagonisti che vanno via a rallentatore con l’orizzonte che esplode sullo sfondo.

Donald Trump contro Joe Biden, la Corte Suprema degli Stati Uniti cui viene formalmente chiesto di invalidare milioni e milioni di voti. Di rovesciare, cioè, il risultato elettorale più discusso della storia a stelle e strisce.

L’iniziativa la firma il procuratore generale del Texas, Ken Paxton. La ragione è in buona sostanza l’attentato alle regole, alla costituzione, più in generale alla democrazia. L’obiettivo sono gli Stati che Trump e la sua sempre più ristretta cerchia continuano a considerare in bilico: Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin.

Non solo Texas, peraltro, perché sono ben 17 le entità federali già dentro la scia tracciata da Paxton: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah e West Virginia.

Il denominatore comune è naturalmente palese: tranne tre, sono tutti Stati a guida repubblicana.

Le accuse principali sono due. La prima è che i democratici abbiano giocato a cambiare le regole in corsa, dilatando nel tempo il momento del suffragio e incassando così delle preferenze che andrebbero dunque annullate. La seconda è che la pandemia di Covid sia stata utilizzata come una sorta di colossale scusa per inquinare il voto postale, risultato poi effettivamente determinante per dissolvere il cosiddetto “miraggio rosso” del soltanto iniziale vantaggio Trump.

I fatti, però, ad oggi dicono altro: e cioè che nessuna delle cause strutturate da Rudy Giuliani e dal team di avvocati del tycoon sia sfociata in alcunché che non sia una sconfitta. Una striscia negativa che fa da eco a una sconfitta assai più sonora: quella del 3 novembre.

Entro il 14 dicembre c’è un’elezione da certificare e, finalmente, da archiviare. Il 20 gennaio c’è il giuramento del presidente.

Eppure grazie al Texas, Donald Trump si concede un ultimo respiro, la sua ultima crociata.

Nel bene e nel male di quelle che saranno pagine e pagine di libri, comunque storica.

