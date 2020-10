Usa 2020, ultimo dibattito tv: scontro finale Trump-Biden

Secondo e già ultimo round: Trump contro Biden, lo scontro finale.

La scena è quella del Tennessee, l’arena è quella della Belmont University della capitale Nashville.

La città della musica, in cui suonarsele politicamente di santa ragione.

Specie dopo il secondo dibattito cancellato causa Covid e ancor di più all’indomani delle polemiche firmate Obama.

L’ex inquilino della Casa Bianca, infatti, durante un comizio a Philadelphia, ha infiammato come più non poteva il rush finale di questa incredibile campagna elettorale:

«Non ho mai pensato che Trump potesse abbracciare la mia visione o continuare le mie politiche», ha esordito con aria contrariata. «Per il bene del Paese, però, speravo potesse prendere questo lavoro sul serio». Proprio così, toccata pianissimo.

E ancora:

«Non è successo. Non ha fatto altro che lavorare per sé e per la sua cerchia di amici».

Fair play completamente saltato, insomma.

Con il tycoon che dal canto suo scalpita e percepisce le atmosfere dell’ultimissima occasione.

I sondaggi lo danno alle corde, lui stesso non ha nascosto un certo nervosismo. Il primo dibattito ha generato soltanto parecchia confusione e non è di certo andato come doveva. Il secondo, una sorta di “dibattito non dibattito” andato in onda in parallelo su due canali televisivi diversi, ha visto Biden prevalere almeno ai punti.

La partita si gioca sugli indecisi, che in realtà non sono poi tanti: il 5% degli elettori, stando allo studio di un’altra università del Tennessee, quella di Chattanooga.

Pochi, ma potenzialmente sufficienti a decidere le sorti di un intero Paese.

90 minuti, nessuna interruzione pubblicitaria, 2 minuti secchi per ciascuna risposta.

Questi i temi:

- Covid 19;

- Famiglie americane;

- Questione razziale;

- Cambiamento Climatico;

- Sicurezza Nazionale;

- Leadership.

Start alle ore 21 locali, 4 del mattino in Italia.

Nessun’altra chance per convincere l’America del proprio futuro, oramai a un passo.

