Usa 2024, Donald Trump alla Cnn: tutti colpevoli, tranne lui

Elezioni «truccate», inchieste «inventate», e «fine della guerra in Ucraina nel giro di 24 ore».

Sono soltanto alcuni dei passaggi bomba dell’intervista fiume che Donald Trump ha concesso all’acerrima rivale Cnn.

La scena è quella del New Hampshire, Stato che potrebbe risultare chiave non soltanto per la sua ricandidatura repubblicana, ma addirittura per la sua rielezione alla Casa Bianca.

Il copione è sempre lo stesso, ed è quello di un animale politico scatenato, che più si agita, più si scompone, e paradossalmente più piace ai suoi elettori.

Ai manifestanti di Capitol Hill, ad esempio. A coloro che il 6 gennaio 2021 hanno occupato il tempio della democrazia americana, che Trump, senza mezzi termini né troppi giri di parole, dice di voler perdonare.

Con il tycoon che per certi versi, per quanto possa suonare bizzarro in moltissime delle sue uscite, ha persino gioco facile. Già, perché in America le cose non vanno benissimo.

I dossier in fiamme sono tanti e lui, da furbo e scaltro qual è, uno dopo l’altro, li azzanna tutti.

L’immigrazione, ovviamente. Uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, che non esita a marchiare a fuoco con il termine «invasione». E per cui rispolvera pure il sempreverde Muro col Messico.

L’inflazione, e in generale l’economia, anche. Con ogni cosa che costa troppo oramai per chiunque, e con il suo ritorno inteso come unica soluzione possibile. Fronte oggettivamente torrido, in orbita doppia cifra da un pezzo, che sta mettendo in enorme difficoltà Biden.

E ancora, la politica estera a tutto tondo. Che all’americano medio interessa meno, talvolta zero, ma che trova gli Stati Uniti comunque coinvolti in una guerra in corso.

E allora la chiude così, affermando che la chiuderebbe «nel giro di 24 ore», che sarebbe perfettamente in grado di tornare a parlare con Mosca e di restituire a Washington l’indipendenza energetica di cui ha bisogno, sparpagliando nel frattempo un po’ di colpe tra la Nato, che com’è noto non ha mai amato, e l’Unione Europea accusata di «non spendere soldi a sufficienza per finanziare l’impegno in Ucraina».

Ricapitolando, dunque, assolutamente tipico di Trump: tutti colpevoli. Tranne lui.