Usa 2024, nuovo sondaggio choc: per l’86% degli americani «Biden è troppo vecchio»

Nuovo sondaggio choc: per l’86% degli americani, Joe Biden è troppo vecchio. Troppo vecchio per un secondo mandato, più in generale inadeguato.

Lo realizza peraltro la rete amica Abc, in collaborazione con la società indipendente Ipsos, tracciando un quadro davvero desolante. Non solo Biden, inoltre. Perché un abbondante 59% ritiene che sia lui che Donald Trump siano troppo in là con l’età per il mestiere di presidente.

81 anni da una parte, 77 dall’altra: c’è quasi un che di incredibile nel fatto che la democrazia a stelle e strisce non riesca a produrre di meglio, quanto meno in chiave anagrafica. Ma emerge una partigianeria diversa ed ecco un ulteriore dato interessante: il 73% dei democratici pensa che Biden sia troppo vecchio; mentre soltanto il 35% dei repubblicani pensa che lo sia Trump.

Disposti a sostenerlo per certi versi a prescindere, insomma. Con una determinazione, verrebbe da scrivere con una testardaggine, che da qui al 5 novembre potrebbe rivelarsi addirittura determinante.

C’è poi il doppio caso giudiziario attorno ai documenti top-secret prelevati dagli archivi della Casa Bianca. Caso che da una parte scagiona Biden, considerato in buona fede a causa della sua «scarsa memoria». E che dall’altro si accanisce su Trump che tuttavia insiste nel dichiararsi non colpevole. La questione della memoria dell’attuale presidente, però, ne complica la corsa e ne corrode lo smalto in una rielezione che appare ogni giorno un po’ meno probabile. Con lo stesso Partito Democratico che oramai, a microfoni spenti, ammette la ricerca di una exit strategy. Ovvero la caccia già aperta a un nuovo candidato.