Usa 2024, Trump contro Biden: «Troppo debole, il mondo in fiamme»

«Con me non sarebbe successo».

Non usa giri di parole Donald Trump, e sul terrificante attacco di Hamas a danno di Israele sposa la stessa identica narrazione della guerra in Ucraina: il problema è Joe Biden.

A un anno dal voto per la Casa Bianca, tutto diventa campagna elettorale e allora ecco la sua spiegazione:

«Gli Stati Uniti vengono percepiti come deboli e incapaci per il semplice motivo che abbiamo un leader debole e incapace».

Più chiaro e diretto di così, come sempre del resto, assolutamente impossibile.

«Se io fossi stato presidente? Zero chance!», “nessuna possibilità”, insiste con fare quasi provocatorio.

In America il supporto a Israele non è neanche lontanamente in discussione, e quindi la partita tra democratici e repubblicani, a chi avrebbe fatto in qualche modo meglio, si gioca appunto sulla percezione.

Con uno scacchiere internazionale già in fiamme, il rischio di una terza guerra mondiale è tangibile e la corsa alle urne si sviluppa anche attorno al sentimento della paura.

L’americano medio è tradizionalmente preoccupato per i dossier interni, quali economia, lavoro, inflazione, immigrazione e sicurezza.

Ma certo questo clima di colossale tensione sul fronte degli Esteri agita un po’ tutti, da sinistra a destra, senza eccezioni. E produce comunque delle enormi ripercussioni sulla quotidianità di ciascuno, proprio a partire dal carovita, in particolare dal caroenergia e dal carobenzina.

Ma tornando al punto di partenza, il “ceffone” finale arriva di nuovo da Trump:

«Biden non sta soltanto tollerando tutto questo. Con la sua debolezza, e con la sua incapacità, Biden lo sta incoraggiando!»

È guerra, insomma. Non solo nella striscia di Gaza.

È guerra politica. È già 2024.