È guerra.

Con due guerre vere in corso, è guerra “soltanto” politica, ma è comunque battaglia costituzionale, istituzionale e democratica, letteralmente senza precedenti.

Donald Trump contro tutti: il 2024 è iniziato e nell’orizzonte del prossimo 5 di novembre ci sono le elezioni presidenziali, c’è la Casa Bianca. C’è la possibilità concreta, dunque, del suo ritorno al potere.

E questo mentre si consuma il più grande scontro interno della storia degli Stati Uniti d’America, tra inchieste e incriminazioni, tra autentiche esclusioni da quelle liste elettorali in cui più di un procuratore, il nome di Donald Trump, proprio no, proprio non lo vuole vedere.

Ma il tycoon non indietreggia di un millimetro e ad esempio nel suo caso contro lo Stato della Georgia, in cui è accusato di aver tentato di rovesciare il risultato elettorale, fa addirittura appello alla sua immunità da (allora) presidente.

«Parte dei suoi doveri di Commander in Chief», recita la nota del suo team legale. Che prova effettivamente a…rovesciare la lettura dell’intera vicenda: «Dal 1789 al 2023, nessun presidente ha mai affrontato un processo per degli atti o per dei comportamenti maturati durante l’esercizio delle proprie funzioni pubbliche». Da colpevole a vittima, insomma. Come a voler sottolineare un accanimento senza precedenti, persino anti-costituzionale. Ma la visione dell’opposizione democratica resta sempre la stessa, ed è diametralmente opposta: di incostituzionale c’è un presidente che ha tentato di rovesciare non soltanto più di un risultato elettorale, ma altresì l’equilibrio istituzionale, e di sicurezza e di ordine pubblico, avallando e in qualche modo fomentando l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Due posizioni antitetiche, assolutamente inconciliabili, che fanno risuonare perennemente le sirene di allarme attorno al nome di Trump. Con un Joe Biden non esattamente al meglio di forma e sondaggi, e con una Michelle Obama che interviene netta nel dibattito pubblico e, chissà, magari in occasione della convention di agosto del Partito Democratico, forse anche al centro dell’arena politica: «Un eventuale ritorno di Donald Trump sarebbe terrificante, bisogna impedirlo ad ogni costo».