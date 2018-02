Usa, allarme degli 007: «Guerra mai così vicina, Unione Europea troppo debole»

«Il rischio di conflitti nel mondo, compresi quelli tra le grandi potenze, non è mai stato così elevato dalla fine della guerra fredda». L'allarme è stato lanciato al Congresso americano dal Direttore dell'intelligence nazionale, Dan Coats, secondo cui Cina e Russia cercheranno di espandere sempre di più in maniera aggressiva le loro sfere di influenza. «La competizione tra gli stati aumenterà nei prossimi anni», afferma Coats, che indica nella Corea del Nord e nel conflitto tra Arabia Saudita e Iran i pericoli maggiori per il mondo.



Il capo degli 007 americani ha poi messo in guardia dagli sviluppi politici in Europa: «L'Unione europea e i governi nazionali europei avranno difficoltà a sviluppare un approccio comune su una serie di sfide che riguardano la sicurezza, e questo indebolisce il mondo occidentale», ha detto Coats, parlando di

difficoltà del Vecchio Continente ad affrontare problemi come l'immigrazione, l'instabilità della periferia, l'elevata minaccia terroristica e l'influenza della Russia sulle elezioni

. In particolare si guarda al voto d el 2018 negli Usa e in Europa. «Le operazioni per influenzare il voto sono una minaccia significativa. L'intelligence russa continuerà a disseminare false informazioni per incoraggiare posizioni politiche anti-americane, indebolire il legame tra Usa ed Europa, minare le sanzioni contro Mosca e contrastare gli sforzi per portare gli stati ex sovietici nella Ue».

Martedì 13 Febbraio 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 18:03

