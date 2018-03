Usa, George Clooney alla marcia degli studenti contro le armi: «Mi rendete di nuovo orgoglioso del mio Paese»

«Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese». Così George Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell'edizione Usa del Guardian per la marcia contro le armi oggi a Washington. Clooney, che ha donato 500mila dollari agli organizzatori, partecipa all'evento con la moglie Amal. Sono annunciate le presenze anche di Steven Spielberg, Ariana Grande, Miley Cyrus, Jennifer Hudson e Demi Lovato. «Siamo al 100% con voi ma entrambi pensiamo fortemente che questa è la vostra marcia. Il vostro momento», si legge nel testo di Clooney. «I giovani lo stanno facendo capire agli adulti e questo è stato il vostro strumento più efficace. Il fatto che nessun adulto parlerà sul palco a Washington è un potente messaggio al mondo che se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi da fuoco allora lo farete voi», aggiunge.

La manifestazione - per la quale gli organizzatori prevedono una partecipazione di 500mila persone - è iniziata in mattinata sulla Pennsylvania Avenue, tra la Casa Bianca e il Campidoglio, e culminerà nel programma che dovrebbe svolgersi a partire dalle 12 locali, con una serie di performance musicali e discorsi. Ad organizzare questa come le tantissime altre manifestazioni in programma oggi nelle città americane, sono stati gli studenti sopravvissuti alla sparatoria nel liceo della Florida, che il 14 febbraio ha fatto 17 morti e decine di feriti, con l'aiuto e il sostegno di numerosi altri comitati di studenti in tutto il paese e di diverse celebrità, organizzazioni, parlamentari favorevoli a modificare le leggi che riguardano le armi.

Sabato 24 Marzo 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA