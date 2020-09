Paura sull'Air Force Two, atterraggio d'emergenza per l'aereo del vicepresidente Usa

Uno stormo di uccelli ha colpito in volo l'Air Force Two con a bordo Mike Pence. Attimi di paura a bordo dell'Air Force Two con cui il vice presidente Usa tornava dal New Hampshire a Washington. È stato costretto - «per estrema precauzione» - a invertire la rotta e a tornare al Manchester Airport da cui era partito a causa dell'impatto con dei volatili dopo il decollo, come ha confermato alla Cnn un portavoce di Pence, che era stato a Gilford per la campagna elettorale. Poi, secondo l'emittente, il vice presidente e il suo staff hanno usato un cargo per rientrare a Washington. Nell'ottobre del 2016 all'aeroporto La Guardia di New York finì fuori pista l'aereo su cui viaggiava Pence, all'epoca candidato repubblicano alla vice presidenza.

Ultimo aggiornamento: 09:41

