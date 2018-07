La mamma immigrata commuove gli Usa: ricongiunta con la sua bambina dopo un anno

Lunedì 2 Luglio 2018, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 13:53

La felicità di questa mamma con i suoi due bambini sta commuovendo l'America di Trump che con la sua politica migratoria ha di fatto autorizzato la separazione dei figli dai genitori immigrati illegalmente, come metodo di dissuasione alla migrazione. Il sorriso di Buena Ventura Martín Godínez, di nazionalità guatemalteca, riesce a spiegare più di mille trattati di psicologia.L'ultima volta che aveva visto la sua bambina di 7 anni era stato quando aveva tentato di superare il confine tra Messico e Stati Uniti quasi un anno fa. La polizia americana di frontiera le aveva consentito di tenere il figlio piccolo, di pochi mesi, mentre veniva accompagnata in un centro per migranti in Arizona. La bambina di sette anni era stata separata dalla mamma e spedita un un altro centro, vicino al Michigan.La piccola in questi mesi ha potuto ogni tanto parlare al telefono con la mamma. I suoi pianti strazianti sono stati raccontati dalla signora guatemalteca ai giornalisti della Associated Press che hanno raccolto la sua storia. Una storia comune, una delle tante, in fondo si somigliano tutte. Gente in fuga dalla miseria dei ghetti centroamericani per inseguire il sogno degli Stati Uniti.