Usa, Biden aumento record sul valore dei buoni pasto per i più poveri: da ottobre in vigore le regole per una dieta sana

Biden aiuta i più poveri aumentando il valore dei loro buoni pasto. L'amministrazione di Joe Biden approva un aumento record nel programma di buoni pasto per i poveri. Secondo le nuove regole annunciate e attuate in ottobre - spiega il New York Times - in media i buoni pasto aumenteranno del 25% rispetto ai livelli pre-covid, e tutti i 42 milioni di persone aventi diritto riceveranno aiuti aggiuntivi. La mossa non richiede l'approvazione del Congresso, e dovrebbe essere permanente. Il programma permette di mangiare ad un americano su otto, ma per diversi anni i critici hanno affermato che gli aiuti erano troppo bassi per supportare una dieta adeguata.

I am beyond thrilled the President Biden is taking the long overdue step to adjust the Thrift Food Plan to be in line with the increased cost of healthy food. This is a large advance for poverty reduction, nutrition and opportunity for children.https://t.co/KLswxZ1VL2

— Jason Furman (@jasonfurman) August 15, 2021