Biden contro complotti, cospirazioni e fake news: «Gli Usa siano d’esempio, il mondo ci guarda»

«Questo non è ciò che siamo».

Dove “questo” sta per complotti, cospirazioni e fake news, che altro non fanno che spaccare l’America in due metà, persino in mille pezzi.

Town hall in Ohio, Joe Biden parla da grande statista e prova a rimettere insieme i cocci della storia a stelle e strisce degli ultimi anni. Anni in cui nella grande arena dei social, informazione e disinformazione se le sono date di santa ragione. Anni in cui il fondale è stato...

