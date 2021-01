Usa, allarme sicurezza a Capitol Hill: zona evacuata durante prove cerimonia insediamento di Biden

Tutta l'area di Capitol Hill, dove ha sede il Congresso americano, è stata messa in lockdown in seguito all'allarme per la sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme sarebbe stato provocato da un incendio nelle vicinanze. «Nessuna minaccia per il pubblico», afferma comunque il Secret Service.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Trump grazia 100 persone. Cnn: «Nel provvedimento non dovrebbe... LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Trump ai saluti, finisce anche l’era Melania: addio alla First...

Donald Trump, l'ultimo schiaffo: il Pentagono rifiuta la parata militare di addio

I media Usa riportano che partecipanti alle prove generali per la cerimonia di insediamento di Joe Biden, sui gradini del Campidoglio sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Un portavoce dei vigili del fuoco di Washington ha spiegato che fiamme e fumo intenso si sono sviluppati nelle vicinanze di Capitol Hill, in un accampamento sotto un ponte dove vivono dei senzatetto e dove avrebbe preso fuoco una tenda, facendo scattare l'allarme sicurezza. La risposta all'incidente, si spiega, è stata «minima».

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA