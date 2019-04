Usa, Biden sfida Trump con la forza dei sondaggi: «In gioco l'anima dell'America»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 10:30

NEW YORK - È il ventesimo a scendere in pista, ma con la sua presenza ha subito cambiato le carte in tavola. L'ex vicepresidente ed ex senatore Joe Biden ha ieri ufficializzato la sua candidatura alle primarie democratiche per le presidenziali del novembre 2020. Il suo video di 3 minuti e mezzo in cui dichiarava di voler «battersi per l'anima dell'America» è arrivato in contemporanea con un sondaggio che non solo lo dava in netto vantaggio su tutti gli altri candidati democratici, ma anche di 8 punti avanti su Donald Trump.