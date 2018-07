Usa, bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto al divano e si spara

Martedì 10 Luglio 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 19:07

A quattro anni Justin Foss jr. aveva una sola colpa: essere figlio di un uomo che, come tanti altri negli Usa, teneva pistole in casa a portata di bambino, nonostante sapesse benissimo che suo figlio era molto curioso e aveva l'abitudine di andare a frugare in ogni angolo della casa.Per evitare che il piccolo trovasse quella pistola, Justin Foss sr., un 27enne pregiudicato già condannato per rapina, aveva avuto la splendida idea, insieme alla moglie, di nasconderla sotto il divano. Una scelta idiota che si è rivelata anche fatale: sabato scorso il bimbo l'ha trovata e ha cominciato a maneggiarla. È stato il suo ultimo gioco: dopo pochi secondi se l'è puntata contro e ha fatto fuoco. Ricoverato immediatamente in ospedale, è morto poco dopo.La tragedia ha completamente devastato la famiglia che, con il senno di poi, ora piange e si dispera. E ha fatto tornare, a sei anni di distanza dalla prima condanna, il padre in carcere: non solo per aver lasciato l'arma carica alla portata di suo figlio, ma anche perché quella pistola non avrebbe proprio dovuto averla, visto che aveva un passato criminale.Ma mentre gli adulti si interrogano e polemizzano sulla politica delle "armi facili", negli Usa i bambini continuano a morire. Stavolta è toccato a Justin jr., ma poteva succedere alla sua sorellina più grande: che sarebbe accaduto se fosse stata lei a trovare la pistola? E' quello che la bimba si chiederà per tutta l'esistenza, pensando che forse suo fratello le ha salvato la vita sacrificando la propria.