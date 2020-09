Elezioni Usa, dal miliardario Bloomberg 100 milioni di dollari per sostenere la campagna di Biden

Il miliardario Michael Bloomberg, ex sindaco di New York ed ex candidato presidenziale nel 2020, ha annunciato che spenderà almeno 100 milioni di dollari per sostenere Joe Biden in Florida nella sua corsa alla Casa Bianca. Una mossa in risposta all'intenzione di Donald Trump di attingere al suo patrimonio per far fronte alla carenza di fondi della sua campagna. La Florida, vinta dal tycoon nel 2016 per l'1,2% dei voti contro Hillary Clinton, è uno degli Stati in bilico.

Ultimo aggiornamento: 15:55

