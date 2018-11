Usa choc: chiude il mitico parco della Monument Valley

Venerdì 30 Novembre 2018, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una delle mete più ambite dai viaggiatori di ogni dove ed è uno dei simboli del sogno americano on the road. Eppure attualmente il Monument Valley Tribal Park, in Arizona, con i suoi pinnacoli rossi e le sue conformazioni tipiche di un paesaggio indiano, è stato chiuso. Il motivo? Il fatto che nei giorni scorsi un gruppo abbia filmato senza permesso di effettuare riprense alcune scene, portando a una vera e propria manifestazione in piazza.Il gruppo è stato estromesso durante le riprese di «Witness in the Desert», un progetto guidato da Derek Broes, uno "gnostico luciferino", meglio conosciuto come "Testimone Globale". Broes descrive il suo progetto cinematografico come un "evento YouTube uguale a qualsiasi altro nella storia.«Gli host multicanale che rappresentano oltre 2 milioni di abbonati parteciperanno a un evento dal vivo che sarà trasmesso in diretta da più sedi nelle antiche località delle terre tribali all'interno e intorno alla Monument Valley, in Arizona», ha affermato l'uomo al Navajo Times.Il dipartimento dei parchi e delle attività ricreative della Navajo Nationjo ha quindi momentaneamente deciso per la chiusura del parco dal 29 novembre fino a nuovo avviso. «Ci scusiamo per l'inconveniente che ciò ha causato a tutti i visitatori e ai membri della comunità», ha pubblicato l'agenzia sulla sua pagina Facebook. «La tua comprensione e cooperazione sono molto apprezzate».