Usa e Cina alla guerra dei dazi: appuntamento a Washington, chi ha da perdere di più

Giovedì 5 Settembre 2019, 10:00

L’aquila e il dragone ci riprovano.Stati Uniti e Cina si danno appuntamento a Washington per «i primi di ottobre» nel tentativo, finora mai andato in porto e oramai quasi disperato, di abbassare toni e percentuali sul fronte dazi.Ad annunciare l’ennesimo faccia a faccia, il ministro del Commercio del governo di Pechino che in una lunga dichiarazione ha auspicato «che si creino delle condizioni favorevoli che possano a loro volta rappresentare le fondamenta per un proficuo negoziato fatto di progressi significativi».Da Oriente, insomma, fanno sapere che le buone intenzioni ci sono tutte.Ora si tratta di stabilire se saranno turbate oppure no dagli scossoni che Donald Trump e Xi Jinping hanno saputo “regalare” a una vicenda che assomiglia ogni giorno un po’ di più ad una sorta di telenovela.Per quanto assai grezzo l’uno e viceversa molto colto l’altro, i due si assomigliano, sono affascinati dalla rispettiva figura dell’uomo forte e hanno imparato nel tempo persino a rispettarsi. La sensazione, però, è che al cospetto degli interessi del proprio Paese, nessuno abbia nessuna intenzione di indietreggiare di un solo millimetro.Dopo l’ennesimo rialzo entrato in vigore domenica scorsa, da qui a dicembre sarà dura dunque, ma non impossibile. Con Trump che, in particolare, con una mano minaccia di andare ancora oltre, imponendo delle ulteriori barriere doganali tra il 25 e il 30%, mentre con l’altra deve fare i conti con i costi che potrebbero abbattersi sull’americano medio (che poi è il suo elettore tipo). Costi che, stando a delle bozze approssimative ma comunque indicative, potrebbero aggirarsi attorno ai mille dollari l’anno.Un mini salasso che preoccupa il tycoon in chiave riconferma 2020.C’è da stare attenti, quindi.Specie tra le fila di The Donald che, per quanto si sforzi di recitare la parte di quello che alza la voce e sbatte i pugni sul tavolo, è senz’altro, tra i due, quello che ha da perdere di più.